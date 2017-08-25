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12:32 25.08.2017

Генсек НАТО обещает внимательно следить за учениями РФ и Беларуси "Запад-2017"

В НАТО намерены внимательно следить за тем, как РФ и Беларусь будут проводить в сентябре крупномасштабные учения "Запад-2017", заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем внимательно следить за учениями, которые пройдут в следующем месяце", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве.

Он подчеркнул, что все страны имеют право проводить учения, но при этом должны соблюдать установленные правила.

"Я призываю Россию соблюдать (во время "Запада-2017" - ИФ) положения, предусмотренные Венским документом", - заявил генсек.

По его словам, в ситуации, когда между Россией и НАТО наблюдается усилившаяся напряженность, важно обеспечивать предсказуемость и транспарентность во время учений.

Российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.

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