События

11:07 25.08.2017

Боевики не соблюдают перемирие, один военнослужащий погиб

Боевики незаконных вооруженных формирований не соблюдают объявленное с полуночи "школьное перемирие" – совершили 2 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщил спикер штаба АТО Анатолий Стельмах.

"Уже с начала этих суток у нас зафиксировано два обстрела наших позиций - это, в частности, вблизи населенных пунктов Талаковка и Зайцевое. Вблизи Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий уже погиб", - заявил А.Стельмах в эфире канала "112.Украина".

Как сообщалось, прекращение огня в Донецкой и Луганской областях в преддверии начала учебного года должно было начаться в 00.00 в ночь на пятницу, 25 августа, договоренности о котором были достигнуты 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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