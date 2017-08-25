Задержанному в связи с убийством на ул. Шота Руставели объявлено о подозрении – прокуратура

Злоумышленнику, задержанному в связи с убийством на ул. Шота Руставели иностранного гражданина 23 августа объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозрение объявлено по п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"Подозреваемого задержали при попытке скрыться с места совершения преступления на автомобиле. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, временно проживающий в столице. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - уточняют в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, правоохранители задержали мужчину, который может причастен к убийству иностранного гражданина на ул. Шота Руставели в Киеве, открыто два уголовных производства – по факту умышленного убийства и по факту завладения автомобилем, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Следователи открыли два уголовных производства: по факту умышленного убийства - ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник сбежал на автомобиле убитого) - ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 августа в Печерском районе Киева застрелили гражданина иностранного государства, 1988 г.р.