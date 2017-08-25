Послам Украины в Ливии, Словакии и Кении президентским указом присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

Президент Украины Петр Порошенко указом №252/2017 от 24 августа присвоил послам Украины в Словацкой Республике Юрию Мушке, в Ливии Николаю Нагорному и в Республике Конго Евгению Цымбалюку дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, данным указом заместителю директора Департамента - начальнику отдела анализа и планирования Департамента секретариата Министерства иностранных дел Украины Владиславу Каневскому, первому заместителю Руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины Игорю Кулешу и заместителю Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Дине Мартининой дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

Также дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса присвоен генеральному консулу Украины в Милане Роману Горяйнову, генеральному консулу Украины в Барселоне Оксане Драмарецкой, постпреду Украины при Совете Европы Дмитрию Кулебе и советнику-посланнику отделения посольства Украины в Государстве Израиль при Палестинской Национальной Администрации Николаю Лещенко.