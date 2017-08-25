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06:21 25.08.2017

День Независимости в зоне АТО: 22 обстрела, трое раненых

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 22 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток в районе проведения АТО боевики не уменьшили вооруженные провокации. После 18 часов российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики с вечера до полуночи обстреливали Авдеевскую промзону со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Спартака из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения, по Троицкому боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, выпустив не менее 27 мин.

На Луганском направлении боевики вели огонь по окрестностям Екатериновки из минометов калибра 120 мм, по Новотошковскому и Новоалександровке – из минометов калибра 82 мм, Станицу Луганскую – из крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении около 20.00 обстреляли окрестности Тарамчука из гранатометов и стрелкового вооружения.

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