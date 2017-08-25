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05:04 25.08.2017

Отремонтирован поврежденный в феврале участок водопровода "Горловка-Торецк" – Украинская сторона СЦКК

Совместным центром по координации и контролю, при содействии ОБСЕ, были скоординированы и проведены работы по ремонту водопровода "Горловка-Торецк" в районе шахты им. Гагарина, который был поврежден еще в феврале 2017 года, сообщает Украинская сторона СЦКК.

"К проведению аварийно-восстановительных работ привлекались ремонтные бригады Часовоярского районного производственного управления коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса". Безопасность проведения работ обеспечивали специалисты ГСЧС Украины, представители подразделений гражданско-военного сотрудничества, а также патрули СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

В период 22-24 августа восстановительные работы были проведены на 6 участках.

"Украинская сторона СЦКК выражает благодарность всем причастным сторонам, которые приложили усилия к обеспечению безопасности и организации проведения аварийно-восстановительных работ. Надеемся, что и в дальнейшем совместными усилиями удастся поддерживать экологическую безопасность региона и восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру Донбасса", - отмечают в сообщении.

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