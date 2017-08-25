События

03:59 25.08.2017

Поток беженцев и иммигрантов в Европу снизился, но число гибнущих при попытке пересечь Средиземное море остается высоким - ООН

Поток беженцев и иммигрантов в Европу снизился в первой половине 2017 года, однако многие из них все еще подвергаются насилию и гибнут в попытках пересечь Средиземное море, говорится в новом докладе, опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Несмотря на снижение числа прибывающих, число смертей остается высоким в связи с тем, что желающие добраться до берегов Европы зачастую пользуются услугами контрабандистов, говорится в документе.

"Принимать меры по снижению числа беженцев и иммигрантов, прибывающих в Европу, и при этом не работать над достижением мира и развитием - морально неприемлемо", - заявил по этому поводу Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Мы не можем позволить себе игнорировать преступления, которые наверняка происходят, просто потому, что они происходят вне нашего поля зрения", - добавил он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Министр обороны Польши впечатлен парадом войск в Киеве по случаю Дня независимости Украины

Взорвавшийся в центре Киева предмет неизвестные бросили со стороны Мариинского парка

Боевики с полуночи 11 раз обстреляли позиции сил АТО

Число пострадавших от взрыва на Грушевских увеличилось до трех человек

СБУ вместе с полицией работает на месте взрыва на ул.Грушевского в Киеве, основная версия – хулиганство

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент присвоил Аброськину очередное звание – указ

Мэр американского Чарлстона объявил о гибели одного человека в результате стрельбы и захвата заложников в городе

На Донбассе в полночь должно начаться "школьное перемирие"

В Южной Каролине неизвестный открыл огонь в ресторане и захватил заложников

Бразилия открыла доступ к огромным территориям в Амазонии для добычи полезных ископаемых

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Купить обои
РЕКЛАМА