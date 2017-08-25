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02:31 25.08.2017

Президент присвоил Аброськину очередное звание – указ

Президент Украины Петр Порошенко присвоил очередное специальное звание генерала полиции второго ранга Вячеславу Аброськину первому заместителю главы Национальной полиции, начальнику уголовной полиции.

Соответствующий указ № 249/2017 опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить специальное звание генерала полиции второго ранга генералу полиции третьего ранга Аброськину Вячеславу Васильевичу - первому заместителю Главы Национальной полиции Украины - начальнику криминальной полиции", - говорится в указе.

Этим же указом, полковнику полиции Евгению Ковалю, начальнику департамента внутренней безопасности Нацполции, присвоено спец.звание генерала полиции третьего ранга.

Кроме того, указом №248/2017, народному депутату из фракции "Блок Петра Порошенко" Николаю Паламарчуку, генерал-лейтенанту милиции, присвоено звание генерала полиции первого ранга в отставке.

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