События

01:01 25.08.2017

Мэр американского Чарлстона объявил о гибели одного человека в результате стрельбы и захвата заложников в городе

Один человек погиб в результате стрельбы и захвата заложников в ресторане в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина, сам стрелок находится в критическом состоянии, сообщил мэр города Джон Текленбург.

"Стрелок находится в критическом состоянии. Он был ранен полицейскими", - приводит телеканал CBS News слова мэра Чарлстона.

Дж.Текленбург рассказал, что один из сотрудников ресторана, получивший пулевое ранение, позже скончался.

В настоящее время жизни нескольких взятых в заложники посетителей ресторана ничего не угрожает, "они в безопасности", сообщил глава города.

"Это не террористический акт, это не преступление на почве ненависти. Это недовольный сотрудник", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Чарлстоне неизвестный открыл огонь и захватил заложников в ресторане, при этом один человек получил пулевое ранения.

Согласно данным некоторых очевидцев, прежде чем открыть стрельбу, неизвестный прокричал: "В городе новый босс", а также назвался "королем Чарлстона".

По данным телеканала, преступник является бывшим работником заведения.

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