События

23:56 24.08.2017

На Донбассе в полночь должно начаться "школьное перемирие"

Прекращение огня в Донецкой и Луганской областях в преддверии начала учебного года должно начаться в 00.00 в ночь на пятницу, 25 августа, договоренности о котором были достигнуты 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер после заседания ТКГ.

Эту же договоренность озвучил на брифинге в Минске спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

С целью мониторинга стороны обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату.

Накануне, 22 августа, лидеры Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ) в телефонном формате поддержали запланированное решение ТКГ объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.

24 августа президент Украины Петр Порошенко после переговоров в Киеве с министром обороны США Джеймсом Мэттисом выразил надежду на то, что перемирие на Донбассе будет соблюдаться.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Министр обороны Польши впечатлен парадом войск в Киеве по случаю Дня независимости Украины

Взорвавшийся в центре Киева предмет неизвестные бросили со стороны Мариинского парка

Боевики с полуночи 11 раз обстреляли позиции сил АТО

Число пострадавших от взрыва на Грушевских увеличилось до трех человек

СБУ вместе с полицией работает на месте взрыва на ул.Грушевского в Киеве, основная версия – хулиганство

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр американского Чарлстона объявил о гибели одного человека в результате стрельбы и захвата заложников в городе

В Южной Каролине неизвестный открыл огонь в ресторане и захватил заложников

Бразилия открыла доступ к огромным территориям в Амазонии для добычи полезных ископаемых

Жертвы взрыва на Грушевского – родственники Героя Украины Чибинеева – СМИ

Германские военные останутся в Литве для усиления безопасности страны – Штайнмайер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА