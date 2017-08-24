На Донбассе в полночь должно начаться "школьное перемирие"

Прекращение огня в Донецкой и Луганской областях в преддверии начала учебного года должно начаться в 00.00 в ночь на пятницу, 25 августа, договоренности о котором были достигнуты 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер после заседания ТКГ.

Эту же договоренность озвучил на брифинге в Минске спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

С целью мониторинга стороны обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату.

Накануне, 22 августа, лидеры Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ) в телефонном формате поддержали запланированное решение ТКГ объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.

24 августа президент Украины Петр Порошенко после переговоров в Киеве с министром обороны США Джеймсом Мэттисом выразил надежду на то, что перемирие на Донбассе будет соблюдаться.