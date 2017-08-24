События

23:20 24.08.2017

В Южной Каролине неизвестный открыл огонь в ресторане и захватил заложников

В американском городе Чарлстон (штат Южная Каролина) неизвестный открыл огонь и захватил заложников в ресторане, при этом один человек получил пулевое ранение, сообщил в четверг телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на мэра города.

Согласно данным телеканала, раненый направлен в больницу.

На данный момент неизвестно, сколько человек находится в заложниках.

Полиция перекрыла движение на дорогах вблизи места происшествия и просит граждан избегать эту часть города.

Согласно данным некоторых очевидцев, прежде чем открыть стрельбу, неизвестный прокричал: "В городе новый босс", а также назвался "королем Чарлстона".

По данным телеканала, преступник является бывшим работником заведения.

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