В Южной Каролине неизвестный открыл огонь в ресторане и захватил заложников

В американском городе Чарлстон (штат Южная Каролина) неизвестный открыл огонь и захватил заложников в ресторане, при этом один человек получил пулевое ранение, сообщил в четверг телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на мэра города.

Согласно данным телеканала, раненый направлен в больницу.

На данный момент неизвестно, сколько человек находится в заложниках.

Полиция перекрыла движение на дорогах вблизи места происшествия и просит граждан избегать эту часть города.

Согласно данным некоторых очевидцев, прежде чем открыть стрельбу, неизвестный прокричал: "В городе новый босс", а также назвался "королем Чарлстона".

По данным телеканала, преступник является бывшим работником заведения.