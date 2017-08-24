События

20:29 24.08.2017

Министр обороны Польши впечатлен парадом войск в Киеве по случаю Дня независимости Украины

Министр обороны Польши Антони Мацеревич (Antoni Macierewicz) впечатлен парадом войск в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

"Я хочу четко и ясно сказать, что это была для меня большая честь быть участником празднования Дня независимости Украины, известного парада, под вашим руководством, министр (министр обороны Степан Полторак – ИФ)", - сказал польский министр журналистам в четверг после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Он отметил, что "под большим впечатлением" от военного парада, который прошел в Киеве утром в четверг. "Хочу добавить, что меня очень впечатлило выступление на этом празднике президента Порошенко, выступление, которое, я не побоюсь сказать, было историческим", - сказал А.Мацеревич.

"С большой радостью я наблюдал, что на трибуне присутствовали представители восточного фланга НАТО – начиная от Эстонии, и заканчивая Турцией. Также был и министр обороны США господин Мэттис", - сказал министр обороны Польши.

Говоря о встрече с президентом Украины, А.Мацеревич отметил, что обсуждались вопросы сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса обеих стран. "И мы решили создать совместный организационный комитет, который наши политические решения будет переносить в практическую плоскость", - сказал он.

По словам министра, достигнуто согласие об участии украинских военных в учениях Вышеградской боевой группы Евросоюза в 2017 году. "Президент Порошенко и министр Полторак дали согласие на участие именно украинских военнослужащих в этих учениях и я очень рад, ведь это будет существенный шаг в сотрудничестве Украины с ЕС именно в оборонном комплексе", - сказал он.

Министр поблагодарил украинскую сторону за возможность быть на этом важном празднике. Я хотел бы поблагодарить Украину за то, что она берет на себя сегодня основной груз борьбы и защиты перед этим варварским нашествием, которое имеет место, и что именно Украина берет сегодня на себя основную задачу по защите Европы", - сказал министр обороны Польши.

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