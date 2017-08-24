События

18:39 24.08.2017

Взорвавшийся в центре Киева предмет неизвестные бросили со стороны Мариинского парка

Неизвестные бросили взрывное устройство со стороны Мариинского парка в Киеве, в результате чего на улице Грушевского пострадала семья из трех человек, которая прибыла в столицу из другого региона, сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

"Шла семья, которая прибыла в Киев, просто гуляла. Всем гражданам была оказана медицинская помощь", - цитирует С.Князева Эспрессо.TV.

Он рассказал, что пострадавшая семья - муж, жена и взрослый ребенок - приехали на празднование из другого региона. Им уже через несколько секунд после взрыва оказали медпомощь представители Нацгвардии, находившиеся поблизости.

Информация о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского поступила в полицию в 14.06. В результате взрыва пострадали три человека. Открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

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Интерфакс-Украина
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