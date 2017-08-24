События

18:29 24.08.2017

Боевики с полуночи 11 раз обстреляли позиции сил АТО

С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований совершили 11 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 3 украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Основная огневая активность боевиков зафиксирована на Луганском направлении. Боевики обстреливали окрестности Новоалександровки и Екатериновки из минометов калибра 82 мм, окрестности Крымского – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, зафиксирована снайперская активность.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевскую промзону и шахту Бутовка. В результате огневого противостояния, трое украинских военнослужащих получили ранения.

На Приморском направлении боевики обстреливали окрестности Чермалыка из минометов калибра 120 мм.

"Но, несмотря на боевую обстановку, в каждом прифронтовом городе и поселке, части или на взводном опорном пункте по-своему отметили День Независимости Украины. Для воинов, которые сегодня под обстрелами защищали линию разграничения, это праздник особый. Каждый из наших защитников знает - позади них молодая, процветающая европейская держава, где живут близкие и родные. Здесь люди любят работать, мечтают и будут зажиточно жить. И поэтому у наших врагов нет шансов. Ведь те, кто несут разрушения, войну, применяют тактику "выжженной земли", обречены на поражение", - отмечают в сообщении.

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