События

18:16 24.08.2017

В Умани на концерте травмированы 6 детей, полиция открыла дело

В Умани (Черкасская обл.) во время концерта по случаю Дня Независимости Украины на детей упало сценическое оборудование, шестеро детей пострадали.

"Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, находившихся у сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шестеро детей от 11 до 14 лет. Детей доставили в больницу", - говорится в сообщении сектора коммуникации полиции Черкасской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.

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Интерфакс-Украина
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