Чистый приток мигрантов в Великобританию упал на четверть в год Brexit

Чистый приток мигрантов в Великобританию за 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2017 года, был минимальным за три года, поскольку возросло число граждан других стран Евросоюза, покинувших Британию после референдума о выходе из блока (Brexit) в июне прошлого года.

Согласно данным Национального статистического управления (ONS) страны, чистый приток мигрантов за этот период сократился на 81 тыс. (почти на четверть) и составил 246 тыс. человек.

Чистый приток жителей из стран ЕС снизился на 51 тыс. человек, Британию покинули многие приезжие из Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии.

Правительство Великобритании поставило задачу сократить чистую миграцию до менее чем 100 тыс. человек в год. Однако компании и отраслевые ассоциации встревожены потерей квалифицированной рабочей силы из других стран.

Вместе с тем в ONS предупреждают, что пока рано говорить о долгосрочной тенденции к сокращению числа приезжих. Для сравнения: за предыдущий год чистый прирост миграции составил 327 тыс., годом ранее - 336 тыс.