Тиллерсон поздравил украинцев с Днем Независимости и заверил в поддержке территориальной целостности Украины

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от имени правительства поздравил Украину с национальным праздником – Днем Независимости – и заверил в продолжении партнерства двух стран.

"От имени правительства Соединенных Штатов Америки наилучшие пожелания всем украинцам в ваш национальный день. Как я сказал в Киеве в прошлом месяце (июле), мы глубоко ценим дружбу, которая развилась за 25 лет дипломатических отношений. Мы высоко ценим ваше упорство перед лицом серьезных вызовов, в том числе в российском конфликте на Донбассе, в оккупации Россией и аннексии Крыма", - говорится в поздравлении Р.Тиллерсона, обнародованном на сайте Госдепа США.

Он отметил, что, несмотря на трудности, украинский народ показал сильную решимость создавать экономические возможности, бороться с коррупцией и укреплять свои демократические институции.

"Соединенные Штаты гордятся быть партнером на пути Украины, и мы по-прежнему твердо поддерживаем ваш суверенитет, территориальную целостность и демократию. Пусть наступающий год принесет мир, процветание и прогресс народу Украины", - отметил госсекретарь США.

Посол Украины в США Валерий Чалый поблагодарил Р.Тиллерсона за поздравление и поддержку Украины. "Благодарим за поддержку и четкую позицию стратегического партнера Украины!" – написал он на своей странице в "Фейсбуке".