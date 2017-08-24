Полторак высказался за расширение географии учений, которые проводят американские военные в Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак на переговорах в Киеве с американским коллегой Джеймсом Мэттисом заявил, что доволен эффективностью учений, которые проводят американские военные в Украине.

"Подготовка дает положительные результаты. Значительно улучшились возможности наших подразделений во время боевых действий. И нам хотелось бы расширить географию таких учений, для чего мы готовим соответствующую инфраструктуру", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны Украины.

Министры обсудили также расширение материально-технической поддержки Украины со стороны США для отпора агрессии и проведения мероприятий военной реформы.

"Мы понимаем, что при ведении боевых действий чрезвычайно трудно проводить реформы. Но вместе с тем, именно эта реформа может быть эффективной, потому что все решения проверяются с учетом боевых действий, в которых принимают участие военные", - отметил в свою очередь Дж.Мэттис.