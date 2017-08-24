ВостГОКу продлили спецразрешение для добычи урановых руд - Семерак

Комиссия по вопросам недропользования при Государственной службе геологии недр продлила спецразрешение на недропользование для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды Днепропетровская обл.), сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Для того, чтобы собралась достопочтенная Комиссия по вопросам недропользования при Госгеонедрах понадобились мои неоднократные напоминания и поход шахтеров в Киев. Только после этого комиссия смогла собрать кворум и принять решение о продлении спец. разрешения для добычи урановых руд для государственного предприятия "ВостГОК", - сообщил он на страничке в соцсети Фейсбук.

При этом О.Семерак потребовал обновления Комиссии по вопросам недропользования. "Должна быть сформирована новая команда из профессиональных и главное - ответственных перед государством, гражданами и бизнесом людьми", - отметил он.

"Нельзя проводить заседание за заседанием, не собирая кворум, прикрываясь больничными и оправдываясь другими придуманными историями", - заявил министр.

О.Семарак подчеркнул, что робота Государственной службы геологии должна стать прозрачной и эффективной.

Как сообщалось, ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

Ранее Минэкологии еще в июле инициировало изменение состава комиссии по вопросам недропользования для решения этой проблемы ВостГОКа, однако к ожидаемому результату это не привело.