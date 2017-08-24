События

16:11 24.08.2017

Запорожье отмечает День Независимости Украины парадом подразделений АТО, шествием патриотов и выставкой военной техники

В Запорожье по случаю Дня Независимости Украины по центральному проспекту прошло массовое шествие патриотов, а также парад боевых подразделений АТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, стартовали в Запорожье шествием по центральному проспекту местных патриотов, которые несли государственные флаги и скандировали: "Слава Украине! Героям слава!".

Для прохода колонны демонстрантов на проспекте Соборный было остановлено движение транспорта.

Патриотическое шествие завершилось на главной площади Запорожья возле здания облгосадминистрации, где прошел военный парад с участием бойцов подразделений, участвующих в АТО, военных Национальной гвардии и спасателей ГСЧС.

Запорожцы благодарили защитников Украины аплодисментами.

Участники праздника отметили, что независимость досталась Украине дорогой ценой - жизнью ее защитников.

"За свою независимость Украина заплатила и платит кровью своих защитников. Мы должны это осознавать и ценить", - сказал ветеран АТО Роман Хмарский.

Помимо этого, на центральной площади Запорожья, под окнами облгосадминистрации, расположилась выставка военной техники из зоны АТО.

В День Независимости в Запорожье планируются многочисленные праздничные мероприятия, в том числе концерт звезд украинской эстрады.

Полиция Запорожья работает в усиленном режиме, во избежание провокаций на месте проведения мероприятий установлены рамки с металлоискателями, также правоохранители ведут поверхностный осмотр запорожцев с помощью переносных металлоискателей.

На данный момент нарушений общественного порядка в Запорожье полиция не зафиксировала.

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