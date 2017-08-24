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15:56 24.08.2017

Полторак и Мэттис обсудят вопрос расширения двухстороннего сотрудничества Украины и США

Министр обороны Украины Степан планирует обсудить на встрече с руководителем американского оборонного ведомства Джеймсом Мэттисом расширение двухстороннего сотрудничества.

"Мы удовлетворены уровнем нашего сотрудничества с США. Во время встречи с господином Джеймсом Мэттисом мы планируем обсудить вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества, улучшением взаимодействия по вопросам обороны, военно-технического сотрудничества", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны Украины.

Как сообщалось, в четверг переговоры с Дж.Мэттисом провел президент Украины Петр Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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