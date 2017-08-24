Владимир Кличко удостоен ордена Свободы, Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров награждены орденами "За заслуги"

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Независимости Украины наградил ряд украинцев государственными наградами, а некоторым из них присвоил специальные звания.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства в четверг.

В частности, чемпион мира по профессиональному боксу Владимир Кличко награжден орденом Свободы.

Артист драмы, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Богдан Бенюк удостоен ордена "За заслуги" І степени, а его театральный коллега Остап Ступка – ордена "За заслуги" ІІІ степени.

Президент наградил орденом "За заслуги" ІІ степени зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, "За заслуги" ІІІ степени - директора госпредприятия "Крымский дом", актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева, а также зампредседателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

П.Порошенко также присвоил звание "Народный артист Украины" руководителю рок-группы "Плач Єремії" Тарасу Чубаю, а главный художник издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Константин Лавро удостоен звания "Заслуженный художник Украины".