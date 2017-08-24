Порошенко наградил орденом Свободы Байдена, Гаука и Олланда

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым удостоил ряд иностранных граждан государственными наградами за их вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений.

Согласно тексту указа, ордена Свободы удостоен бывший вице-президент США Джозеф Байден, бывший президент Германии Йоахим Вильгельм Гаук, экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Орденом Ярослава Мудрого ІІ степени награжден экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, орденом Ярослава Мудрого V степени - председатель Бундестага Норберт Ламмерт и глава Украинской национальной информационной службы (США) Михаил Савкив.

Кроме того, ряд иностранных граждан удостоены ордена "За заслуги" III степени, ордена княгини Ольги III степени, знака отличия президента – Креста Ивана Мазепы, медали "За труд и доблесть".

П.Порошенко также присвоил почетные звания "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный деятель искусств Украины", "Заслуженный журналист Украины" и "Заслуженный работник культуры Украины" нескольким иностранцам.