За время проведения АТО погибли 23 сотрудника СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о 23-х погибших сотрудниках СБУ за время проведения АТО на востоке страны.

"Служба безопасности Украины с начала проведения антитеррористической операции потеряла 23 лучших сотрудника", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ в четверг.

Ссылаясь на главу спецслужбы Василия Грицака, пресс-центр информирует, что в параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины впервые приняли участие курсанты академии СБУ.

"Курсанты Академии и все наши сотрудники должны ежедневно понимать, что право пройти в парадном расчете и представлять спецслужбу перед украинским народом завоевано ценой жизни наших побратимов", - подчеркнул В.Грицак.