Пожар на территории Полесского природного заповедника на Житомирщине ликвидирован

Масштабный пожар на территории Полесского природного заповедника в Олевском районе Житомирской области ликвидирован накануне вечером, сообщает в четверг Управление ГСЧС в Житомирской области.

"23 августа в 21.00 пожар на территории Полесского природного заповедника в Олевском районе ликвидирован. По состоянию на 12.00 24 августа продолжается патрулирование территории для предотвращения возникновения повторных возгораний", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 августа днем на территории Полесского природного заповедника Копыщанского лесничества произошло возгорание лесного массива отдельными ячейками на площади около 120 га, из них 2 га верхового.

Вечером 21 августа пожар был локализован.