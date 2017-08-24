События

13:06 24.08.2017

Начальник киевской полиции рассказал о лжеминировании Майдана Независимости

Празднование 26-й годовщины Независимости Украины в Киеве проходит спокойно, было одно ложное сообщение о минировании Майдана Независимости, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Все проходит спокойно, не было нарушений общественного порядка… также не было задержанных… Единственное, что было – это сообщение о минировании Майдана Независимости. Мы сразу отработали его, было установлено лицо (человек, который сообщил о ложном минировании – ИФ), у него определенные проблемы со здоровьем. Это единственное событие по состоянию на сейчас", - сказал А.Крищенко в эфире телеканала "112 Украина" в четверг днем.

Он напомнил, что в столице в обеспечении правопорядка задействованы 4,5 тыс. правоохранителей. По его словам, на параде присутствовали до 2 тыс. зрителей, но в настоящее время количество людей в центре Киева увеличивается, также проходит марш непокоренных, в котором принимает участие около 500 человек.

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Интерфакс-Украина
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