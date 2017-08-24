Полиция допросила бизнесмена Дыминского в деле о ДТП еще 20 августа

Полиция допросила бизнесмена, владельца телеканала ZIK Петра Дыминского в деле о смертельном ДТП 20 августа, а повесток на допросы 23 и 25 августа ему не вручали, утверждает его адвокат Николай Лысый.

По словам защитника, информация, обнародованная советником министра внутренних дел Антоном Геращенко о том, что 21 августа ему вручили повестку на допрос 23 августа, не соответствует действительности.

"С полной ответственностью заявляю – это неправда. Петр Дыминский не получал повестки на допрос. Если Антону Геращенко дороги его репутация и авторитет, уверен, ему не составит труда обнародовать этот ценный документ, то есть повестку на допрос, подписанную Петром Дыминским и врученную ему 21 августа. В свою очередь еще раз заверяю, что никаких повесток на допросы ни на среду, 23 августа, ни на пятницу, 25 августа, Петр Дыминский не получал", - написал Н.Лысый на своей странице в соцсети Фейсбук.

Адвокат также выразил удивление в связи со словами министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который в Фейсбуке написал, что П.Дыминский должен явиться на допрос 23 августа.

"Хотелось бы спросить Арсена Борисовича – кто Вас так дезинформирует и есть ли у Вас доказательства этих слов?... Если бы действительно интересовались этим делом и действиями Ваших подчиненных, то, очевидно, знали бы, что допрос Петра Дыминского прошел в воскресенье, 20 августа, о чем свидетельствует соответствующий протокол, подписанный в том числе подзащитным", - подчеркнул адвокат П.Дыминского.

Кроме того, он сообщил, что во время делового визита в Женеву П.Дыминский прошел медосмотр, согласно которому "пациент пребывает в хорошем физическом и психическом состоянии".

"Фактически, медицинская экспертиза не обнаружила никаких следов переломов, вывихов суставов, синяков, царапин или других телесных повреждений", - утверждает адвокат.

Как сообщалось, 18 августа автомобиль из кортежа П.Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился бизнесмен П.Дыминский.

В то же время один из его охранников сообщил полиции, что он управлял автомобилем во время ДТП. Его взяли под стражу по решению суда.

22 августа П.Дыминский улетел в Швейцарию.

23 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, ссылаясь на данные экспертизы, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.