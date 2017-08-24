Украина рассчитывает получить от западных партнеров средства ПВО и противотанковые системы

Киев рассчитывает на помощь западных партнеров в вопросе обеспечения украинской армии оборонительным вооружением, прежде всего средствами ПВО и противотанковыми системами, заявил министр обороны Степан Полторак.

"Безусловно, придет время и мы самостоятельно будем обеспечивать украинскую армию современным вооружением. Но именно сейчас очень важной является поддержка западных партнеров в этом вопросе. Речь идет исключительно об оборонительном оружии. Прежде всего, средства ПВО и противотанковые системы, в которых мы нуждаемся. Мы готовы их принять, оперативно обучить личный состав правильно и эффективно их применять", - сказал С.Полторак в интервью изданию "Народная армия".