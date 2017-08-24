События

12:14 24.08.2017

Военные РФ прячут запрещенное вооружение на заводах Донбасса

Российские военные на оккупированной части Донбасса по-прежнему прячут вблизи линии столкновения запрещенные Минскими соглашениями вооружение и военную технику на базе инфраструктуры гражданских предприятий, при этом не допускает туда наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, подчеркивает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С целью недопущения его (вооружения) обнаружения противник передислоцирует технику или пытается блокировать / ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок таких объектов", - говорится в сообщении ГУР на странице в "Фейсбуке" в четверг.

https://www.facebook.com/theDefenceIntelligence.ua/?hc_ref=ARSB26xakDjccXS2GJG5P0eoIarn2v0W-55rN9Cfclwafcdlo2S0z-q2QIzS9nDOAIs&fref=nf

В частности, запрещенные вооружение и военная техника находятся на территории: завода металлургического машинного строительства (Дебальцево) - подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ; бывшего автотранспортного предприятия (Докучаевск) - подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ; сельскохозяйственного предприятия (Бойковское) - подразделений 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК.

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