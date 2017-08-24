Парад в Киеве завершился, киевляне и гости столицы продолжают празднование Дня Независимости

В центре Киева по окончанию военного парада по случаю Дня Независимости Украины продолжается празднование.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после окончания официальной части и прохождения парадных расчетов правоохранители убрали металлические заграждения, установленные вдоль Крещатика и Майдана Независимости.

Сотни людей, многие из которых в вышиванках, с цветами и сине-желтой символикой, пришли в центр столицы. Люди поздравляют военных и фотографируются с ними, а также делают фотоснимки на фоне сине-желтой сцены, установленной на главной площади Киева.

Из динамиков звучат патриотические песни.

Атмосфера в центре столицы праздничная.

Вечером в центре Киева начнется праздничный концерт.

Порядок обеспечивает множество правоохранителей.

Ранее в четверг в центре Киева по случаю 26-й годовщины Независимости Украины выступил президент Петр Порошенко. Затем прошел парад войск, в котором, кроме украинских, участвовали военные из ряда стран-партнеров.