События

11:46 24.08.2017

Американец выиграл самый крупный в истории США выигрыш

Участник проводимой в США лотереи Powerball сумел полностью угадать правильную комбинацию цифр и теперь может получить джекпот в размере $758,7 млн, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Выигрышный билет был продан в небольшом магазине города Уотертаун (штат Массачусетс. Имя победителя не сообщается.

Также сообщается, что шесть человек выиграли $2 млн, а еще 34 получат по $1 млн.

Любой человек, купивший выигрышный билет Powerball, имеет возможность выбрать между ежегодными выплатами в течение 29 лет или взять сразу всю сумму наличными, которая составит $443,3 миллиона с учетом налогов.

Это второй по величине джекпот за историю 25-летней лотереи. Рекордный джекпот января 2016 года составил $1,6 млрд и был разделен между тремя счастливчиками.

Чтобы получить джекпот, номер билета должен совпасть с выигрышными пятью номерами от 1 до 69, и с числом Powerball, которое варьируется от 1 до 26.

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