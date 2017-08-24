События

11:32 24.08.2017

Очередное ДТП с автобусом в Турции: есть жертвы

Пять человек погибли в Турции в результате ДТП с пассажирским автобусом, который следовал из Измира в Анкару. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Автобус врезался в опору моста утром в четверг на трассе Эскишехир - Анкара недалеко от турецкой столицы.

В настоящее время на месте ДТП работают спасатели. Издание сообщает о большом числе пострадавших. О национальности пассажиров автобуса не сообщается.

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