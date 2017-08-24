Лидер Китая пожелал украинцам мира и процветания по случаю Дня Независимости

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил президента Украины Петра Порошенко и весь украинский народ с Днем Независимости, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Согласно информации, китайский лидер отметил традиционно дружественные и партнерские отношения между Украиной и Китаем. "В последние годы китайско-украинские отношения стратегического партнерства сохраняют стабильное развитие, сотрудничество обеих сторон во всех сферах достигло ряда положительных результатов", - говорится в поздравлении.

Си Цзиньпин отметил, что выступает за дальнейшее усиление политического взаимодоверия между странами, укрепление дружбы для продвижения сотрудничества во всех направлениях и достижения новых результатов.

Лидер Китая пожелал Украине процветания и богатства, а украинскому народу мира и счастья.