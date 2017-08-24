События

10:12 24.08.2017

В Киеве по случаю Дня Независимости Украины начался военный парад

В Киеве начался военный парад по случаю 26-й годовщины со Дня провозглашения Независимости Украины.

В составе парадных расчетов и знаменных групп в параде принимает участие 231 военнослужащий из 10 иностранных государств, в частности, 9-ти стран, входящих в НАТО.

Среди почетных гостей парада – делегации оборонных ведомств Великобритании, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Канады, Молдовы Польши, Турции и Черногории. В частности, для участия в торжествах и официальных встречах с первыми лицами Украинского государства в Киев прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис.

В этом году парад проходит без торжественного прохождения военной техники. Вместе с тем, на Крещатике между Майданом Независимости и Европейской площадью проходит выставка нового и модернизированного вооружения и военной техники, на которой представлены 70 образцов ВВТ.

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Интерфакс-Украина
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