Россия в одностороннем порядке оформила 68-й "гумконвой"

Российская сторона в четверг утром в одностороннем порядке оформила уже 68-й так называемый "гуманитарный конвой", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Согласно информации, украинская межведомственная группа осуществила лишь визуальный осмотр без осуществления контрольных функций. "В целом с 6.30 до 7.55 через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину проследовало 2 колонны в составе 56 автомобилей.

"В автомобилях якобы перевозили детские наборы питания, медикаменты, медоборудование и учебную литературу", - говорится в сообщении.

Однако, в ведомстве отметили, что поскольку груз перемещался в закрытых упаковках, украинская группа не смогла получить достоверную информацию о содержании этих автомобилей. Загруженность транспортных средств составила около 55%.