Киев настаивает на посещении координатором от ОБСЕ Фришем тюрем оккупированной части Донбасса

Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Тони Фриш посетил Макеевскую колонию (неподконтрольная часть Донецкой области), где удерживаются украинские военные, украинская сторона также настаивает, чтобы он посетил другие колонии в этой области и в Луганской, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Минск. Гуманитарная подгруппа. Заслушали информацию координатора ОБСЕ Т.Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где удерживаются наши военные-заложники, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания. К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях. Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Т.Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, которые находятся в других, помимо Макеевской, тюрьмах", - написала она на странице в Фейсбуке.

И.Геращенко подчеркнула, что эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе Международного комитета Красного Креста (МККК).

Она отдельно указала, что Т.Фриш посетил несколько тюрем на подконтрольной Украине части Донбасса.

Говоря о процессе освобождения заложников, И.Геращенко проинформировала, что украинская сторона сделала конкретное предложение: немедленное освобождение всех подтвержденных лиц, но только тех, кто подпадает под действие Минских соглашений.

"Мы призвали вторую сторону отказаться от деструктивной позиции относительно требования освобождения лиц, не имеющих никакого отношения к конфликту на Донбассе, как "беркутовцы" или террористы из Одессы и Харькова. Именно такую позицию озвучил президент Украины и во время переговоров в нормандском формате, и ее поддерживают наши европейские партнеры", - пояснила представитель Украины в гуманитарной подгруппе.

Однако другая сторона шантажирует Украину требованием освобождения преступников и террористов, которые убивали Героев Небесной Сотни или устраивали теракты в Одессе и Харькове. "Это неприемлемо. И этот деструктив блокирует освобождение (заложников)", - подытожила И.Геращенко.

Кроме того, по ее словам, ОРДЛО вновь "завели шарманку", что российские наемники, задержанные за военные преступления и удерживаемые в украинских тюрьмах, - это не "потеряшки", а "жители маладых республик", с российскими паспортами, но исконные жители оккупированных Донецка и Луганска.