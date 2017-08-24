В США создадут способную нести ядерный заряд крылатую ракету

Военно-воздушные силы США заключили с компаниями Lockheed Martin и Raytheon два контракта на общую сумму $1,8 млрд на разработку новых крылатых ракет, способных нести ядерный заряд, для бомбардировщиков дальнего радиуса действия, говорится в сообщении пресс-службы ВВС США.

Каждая из компаний получит по $900 млн, на теоретическую разработку им отведено 4,5 года. После этого власти выберут из Lockheed Martin и Raytheon подрядчика, который и изготовит тысячу таких ракет, причем не все из них будут оснащены ядерным оружием. На эту партию планируется потратить примерно $10 млрд.

"Это оружие модернизирует воздушное подразделение нашей ядерной триады", - сказала глава ВВС США Хизер Уилсон.

На вооружение новые ракеты должны поступить к 2030 году. Предполагается, что они заменят используемые сейчас ракеты AGM-86B, которые были произведены в начале 1980-х годов.