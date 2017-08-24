Гумпомощь от МККК направилась к жителям неподконтрольной части Донецкой области

Колонна с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста (МККК) для населения неподконтрольной Украине территории Донецкой области проследовала через контрольный пункт "Новотроицкое", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг.

"Через контрольный пункт "Новотроицкое" проследовали 8 автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили медицинские и строительные материалы общим весом более 90 тонн", - говорится в сообщении.

Груз направлялся для жителей Донецкой области на неподконтрольной территории, указали в погранведомстве.