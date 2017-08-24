События

09:23 24.08.2017

На Монблане найдены тела трех пропавших более 20 лет назад альпинистов

На итальянской стороне Монблана обнаружены тела трех альпинистов, пропавших более двух десятилетий назад, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Останки обнаружил и сфотографировал французский альпинист. Сообщается, что тела были связаны веревкой.

Сейчас проводится процедура извлечения останков из ледника, после чего начнется опознание.

В начале августа сообщалось, что в результате установившейся в Европе жаркой погоды из-за таяния ледников в Альпах стали чаще находить останки давно пропавших людей. Большинство трупов находятся во льдах на высоте, в основном речь идет о несчастных случаях или самоубийствах, но некоторые останки становятся поводом для уголовного расследования. Кроме того, там могут быть тела погибших в ходе Первой и Второй мировых войн.

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