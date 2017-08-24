События

09:14 24.08.2017

Не менее 10 человек стали жертвами тайфуна "Хато" в Китае

Не менее 10 человек стали жертвами тайфуна "Хато", обрушившегося на южное побережье Китая, сообщает The Guardian. Больше полутора сотен человек получили травмы.

Пострадали, в частности, провинции Макао и Гуандун, высший уровень штормового предупреждения был объявлен в Гонконге. В городе порывы ветра повалили деревья, улицы оказались затоплены. Многие правительственные и общественные учреждения, компании и учебные заведения оказались закрыты.

Почти 27 тысяч человек были эвакуированы в центры временного размещения. В результате массовых отключений электроэнергии без света остались более двух миллионов домовладений. Приостановлено паромное сообщение, отменено большинство поездов и около 450 авиарейсов.

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Интерфакс-Украина
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