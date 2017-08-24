В Киеве до конца лета откроют два детсада

Для сокращения очереди в дошкольных учебных заведениях в Киевской городской государственной администрации до конца августа планируют открыть в столице детские сады на 180 мест в Оболонском районе и на 280 мест - в Деснянском, сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян.

"Сокращение очереди в детские сады является одной из приоритетных задач для столицы. Городская власть разработала многовекторный план по сокращению очереди. Благодаря восстановлению работы детских садов и групп, которые длительное время не функционировали, интенсивному строительству новых дошкольных учреждений и привлечению инвестиционных средств, очередь существенно уменьшилась. Если в 2014 году в электронной очереди на первоочередное зачисление находилось почти 15 тыс. человек, то по состоянию на 1 августа она уменьшилась почти втрое и составляет более 5 тыс. детей. И это - при наличии вакантных мест и без учета тех садов, которые будут открыты до конца года", - отметила Елена Фиданян, информирует пресс-служба КГГА в среду.

Также сообщается, что городская власть планирует к 2020 году ликвидировать очередь в детсадах.

Кроме того, глава Департамента рассказала, что в КГГА увеличивают финансирование на детсады. Так, в 2017 году на финансирование подготовки детсадов к новому учебному году, без учета нового строительства, выделено 444 млн грн, что в четыре раза больше, по сравнению с показателями прошлого года.