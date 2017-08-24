США сообщает об обнаружении письма свидетельствующего о попытке контакта между окружением Трампа и руководством РФ

Следователи Конгресса США нашли электронное письмо от старшего советника президента США Дональда Трампа, в котором упоминалась ранее незарегистрированное попытка организовать в прошлом году встречу между членами избирательной кампании Д.Трампа и президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает CNN со ссылкой на источники.

"Советник Рик Дирборн, который в настоящее время является заместителем главы администрации президента Д.Трампа, в прошлом году направил короткое электронное сообщение членам избирательной кампании, содержащее информацию о человеке, который пытался установить контакт между высокопоставленным окружением Трампа и Путиным", - сообщили источники телеканалу.

Как отмечает CNN, "единственное, что говорилось об этом человеке в сообщении, это то, что он был из "WV"". По мнению одного из источников, имеется в виду "Западная Виргиния" ("West Virginia" - ИФ).

"Неизвестно, что это за человек, чего конкретно он или она добивался, и даже то, действовал ли Р.Дирборн по его просьбе", - сообщает телеканал.

По мнению источника, "из электронного письма Р.Дирборна следует, что он скептически относится к запрошенной встрече".

Р.Дирборн воздержался от комментариев, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отказалась комментировать данную информацию.

"Мы не собираемся комментировать гипотетическую утечку документов", - заявила она.