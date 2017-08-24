Во Львове задержали сотрудника СБУ на взятке

Во Львове следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками внутренней безопасности Службы безопасности Украины и Управления СБУ во Львовской области задержали старшего оперуполномоченного одного из отделов Управления СБУ в Львовской области за вымогательство денежных средств и имущества, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Установлено, что он требовал от владельца одного из развлекательных заведений. Львова 10 тыс. долларов США и перерегистрацию права собственности на транспортное средство BMW X5 на подставное лицо. За это обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства и дальнейшего беспрепятственного функционирования учреждения", - информируют в ведомстве в среду.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при осуществлении регистрационных мероприятий, связанных с перерегистрацией транспортного средства.

На данный момент правоохранители проводят обыски по месту работы и жительства фигуранта дела. Правонарушителю могут сообщить о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.