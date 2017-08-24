События

00:22 24.08.2017

Прогресса в вопросе обмена пленными на Донбассе пока нет - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что пока нельзя говорить о продвижении вперед вопроса обмена пленными.

"Трудно сказать, был ли сегодня прогресс. Я думаю, что обсуждение этого вопроса (подготовки к обмену пленными - ИФ) ... очень сложная тема, связанная с судьбами людей. Здесь надо действовать с моей точки зрения со всей ответственностью. Говорить сегодня о конкретном продвижении в этом вопросе - к сожалению, я не могу этого сказать", - заявил М.Сайдик на брифинге по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.

Он отметил, что на текущем заседании координатор подгруппы по гуманитарным вопросам, посол Тони Фриш подытожил результаты своего визита в места удержания пленных.

"Я бы хотел поприветствовать такую инициативу. Такие визиты необходимы для ознакомления с условиями содержания по обе стороны от линии соприкосновения", - сказал М.Сайдик.

Он подчеркнул, что подгруппа по безопасности на текущем заседании обсудила детали осуществления решения о "школьном перемирии". "Обсуждались также вопросы разведения сил у Станицы Луганской и новых зон безопасности. Кроме того, рабочая группа уделила внимание вопросам защиты объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры", - сказал М.Сайдик.

В то же время он не уточнил, где именно могут появиться новые зоны безопасности. "Назвать точные места было бы преждевременно", - пояснил он.

"В рабочей группе по политическим вопросам состоялся обстоятельный обмен мнениями в свете встреч "нормандского" формата. В частности, обсуждались вопросы, связанные с формулой Штайнмайера, затронут вопрос об особом статусе ОРДО и ОРЛО", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Следующее заседание ТКГ пройдёт 6 сентября, уточнил М.Сайдик.

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