Суд приговорил к 3 годам тюрьмы экс-грифоновцев, избивших в 2008 году в супермаркете Харькова покупателя

Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным двух экс-сотрудников "Грифона", которые охраняли один из торговых центров города и избили покупателя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, экс-грифоновцы признаны виновными в превышении служебных полномочий, которые нанесли существенный вред охраняемым законом правам и сопровождались насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

"Экс-правоохранители приговорены к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, каждый", - говорится в сообщении.

Прокуратура доказала в суде, что в декабре 2008 года сержант и прапорщик милиции охраняли общественный порядок в торговом центре на Московском проспекте. Их вызвали работники службы охраны, которые заподозрили одного из посетителей супермаркета в краже презервативов.

Грифоновцы предложили мужчине пройти в раздевалку персонала, чтобы осмотреть его. Когда тот отказался и попытался уйти, милиционеры перегородили мужчине путь, взяли за руки и силой потащили в раздевалку. Там надели на него наручники и, требуя признаться в краже, избили его.

По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести. В частности: травму грудной клетки, разрыв внутренних органов, сопровождавшийся кровотечением и ссадины головы.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.