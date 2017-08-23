СБУ в районе проведения АТО задержала "артиллериста" боевиков

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали заряжающего артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористов "ДНР".

Как сообщает в среду пресс-центр СБ Украины, правоохранители установили, что житель Волновахского района в июле 2015 года получил предложение от двоюродного брата "подзаработать" в рядах незаконных вооруженных формирований "ДНР". Во встрече, по словам боевика, участвовал человек, который разговаривал с ярко выраженным русским акцентом.

Он предложил "службу" в одном из артиллерийских подразделений террористов за 50 тысяч рублей в месяц. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что именно это подразделение длительное время обстреливал позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки.

"Задержанный дал показания, что офицерский состав в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщики огня были россияне, одетые в военную полевую форму ВС РФ с офицерскими знаками различия. Само подразделение было оснащено военным снаряжением российского производства и сухпайками, изготовленными в РФ. Рядовые боевики из числа местных жителей Донбасса не имели вообще какого-либо снаряжения и формы", - говорится в информации.

В октябре 2016 года, опасаясь за свою жизнь, боевик "дезертировал" из бандформирования. После длительного периода, в ходе которого мужчина скрывался, он решил вернуться домой на подконтрольную Украине территорию, где и был сразу задержан оперативниками СБ Украины.

Боевик уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет) и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.