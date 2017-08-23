Полторак по случаю Дня Независимости Украины премировал всех служащих на линии разграничения сторон бойцов ВСУ

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что по случаю Дня Независимости Украины поручил выдать всем несущим службу на линии соприкосновения сторон в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе служащим Вооруженных сил денежную премию.

В среду вечером С.Полторак в своей странице в соцсети Фейсбук написал, что "подписал приказ о поощрении всего личного состава, находящегося на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривень в честь праздника".

Он также сообщил, что накануне Дня Независимости Украины были поощрены ведомственными наградами 1тыс. 650 военнослужащих ВСУ, которые несут службу в районе проведения АТО.

"Мобильные группы, в состав которых вошли заместители министра обороны и руководители ведомственных подразделений, работали в районе проведения антитеррористической операции накануне праздника, и поздравили военнослужащих", - написал С.Полторак.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.