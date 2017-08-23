Действующий председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе выполнить обязательства по прекращению огня с 25 августа

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курз приветствовал соглашение, достигнутое Трехсторонней контактной группой и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в полной мере подтвердить постоянное прекращение огня с полуночи 25 августа по случаю начала учебного года.

"Я приветствую эту инициативу сторон… Я призываю стороны выполнить свои собственные обязательства и, наконец, установить и соблюдать полное и постоянное прекращение огня. Ясно, однако, что еще предстоит пройти много шагов, чтобы мирные жители Донбасса больше не находились в страхе", - говорится в заявлении С.Курца, распространенном пресс-службой ОБСЕ в среду вечером.

Председатель ОБСЕ также поблагодарил лидеров "Нормандской четверки" за их постоянное участие и явную поддержку этому прекращению огня.

"Я еще раз напоминаю всем сторонам о необходимости обеспечения безопасности и беспрепятственного доступа Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ к зоне конфликта, с тем, чтобы через их отчетность и мониторинг они могли помочь сторонам установить прочный мир".