В Минске стороны обязались обеспечить режим прекращения огня на Донбассе с 25 августа

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей на заседании в Минске подтвердили приверженность введения режима прекращения огня на Донбассе с 00.00 25 августа, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров Нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером после завершения заседания ТКГ в Минске.

Пресс-секретарь Л.Кучмы проинформировала, что с целью мониторинга обстановки "стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату".

В этом ключе Д.Олифер подчеркнула, что украинская сторона в ТКГ настойчиво требует от ОРДЛО прекратить агрессию и угрозы по отношению к наблюдателям миссии и наказать на территории ОРЛО виновных в гибели сотрудника СММ ОБСЕ в апреле 2017 года.