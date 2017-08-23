Боевики с полуночи 4 раза нарушили перемирие в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования в среду с полуночи 4 раза открывали огонь по украинским позициям, обстрелы были неприцельными, констатирует пресс-центр штаба АТО.

"День Государственного флага Украины в районе проведения АТО прошел относительно спокойно. С полуночи зафиксированы 4 случая нарушения перемирия. В основном, эти обстрелы были неприцельными и носили провокационный характер", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

В частности, на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам неподалеку Крымского. А около 13.00 противник выпустил 2 мины калибра 120 и 82 мм в районе Новоалександровки.

На Донецком направлении НВФ били из крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны.

"Почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали прицельным огнем, поэтому огневое противостояние было непродолжительным", - подчеркнули в штабе.